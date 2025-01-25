Вашингтон, 25 января, 2025, 05:38 — ИА Регнум. Безвозвратные потери киевского режима за время конфликта на Украине превышают суммарное количество погибших американских солдат в Корейской и Вьетнамской войнах. Такую оценку дал спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

CNP/AdMedia/Global Look Press Кит Келлог

«Украина уже потеряла в конфликте больше, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе», — заявил Келлог в эфире FoxNews.

По оценкам историков, США потеряли в Корейской войне (1950–1953) более 36 тыс. солдат, во Вьетнамской (1955–1975) — более 58 тыс.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября британский журнал The Economist писал, что украинская армия почти за три года спецоперации потеряла от 60 до 100 тыс. человек погибшими и около 400 тыс. ранеными. Таким образом, за период с февраля 2022 года по конец ноября 2024 года украинские формирования суммарно могли потерять в ходе боевых действий убитыми и ранеными около 500 тыс. боевиков.

Уточняется, что полноценные данные по потерям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в конфликте дать сложно, так как союзники Киева «неохотно предоставляют оценки», и для этого были использованы отчёты разведывательных агентств и открытые источники. При этом авторы публикации подчеркнули, что далеко не все пропавшие без вести и погибшие военные ВСУ попадают в списки потерь. Полные данные о потерях среди ВСУ официальный Киев не разглашает.

19 ноября ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты сообщил, что ВСУ за время СВО потеряли убитыми и ранеными около 906,5 тыс. бойцов. Отмечалось, что число потерь украинской армии в 2024 году превысило её суммарные потери за два предыдущих года конфликта.