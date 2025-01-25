Петропавловск-Камчатский, 25 января, 2025, 05:36 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков отправлен в отставку на фоне скандала из-за массового заражения гепатитом В и С в Камчатском краевом онкологическом диспансере. Об этом 24 января сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Вспышка гепатита в онкодиспансере на Камчатке

«Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края», — написал губернатор.

При этом Солодов уточнил, что в регионе выявлены и другие проблемы в сфере здравоохранения, которые проявились в последнее время. В частности, губернатор указал на проблемы с нехваткой кадров и с обеспечением лекарствами.

В регион прибыли инфекционисты и эпидемиологи из Москвы для проведения эпидемиологического расследования по факту заражения людей гепатитом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что работу кабинета компьютерной томографии (КТ) в Камчатском онкологическом диспансере приостановили на 30 дней из-за вспышки острого гепатита форм B и C среди пациентов учреждения. Проверка выявила ряд нарушений в работе онкологического диспансера, касавшихся соблюдения санитарных правил и гигиенических норм. По предварительной информации, заражение гепатитом происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете КТ онкодиспансера.

Глава минздрава Камчатского края Гашков 18 января сообщил, что заражение острыми формами вирусного гепатита В и С зафиксировано у 36 пациентов краевого онкологического диспансера.

СК возбудил уголовное дело о халатности, повлёкшей причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). В пресс-службе краевого управления ведомства отметили, что вследствие нарушений, допущенных работниками медучреждения, в 2024 году вирусным заболеванием заразились по меньшей мере девять человек.