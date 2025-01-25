Вашингтон, 25 января, 2025, 04:58 — ИА Регнум. Покупка киевским режимом американского оружия за счёт замороженных российских активов не сыграет ключевой роли в конфликте на Украине, однако такая опция остаётся. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press

По его словам, использование активов РФ является частью дискуссии по урегулированию конфликта, о такой возможности осведомлён президент Дональд Трамп.

«Эта часть должна оставаться на столе, это не ключевая часть, которая разрешит ситуацию, но она заслуживает обсуждения», — заявил Келлог в интервью Fox News.

Как передавало ИА Регнум, 7 января Трамп заявил, что планирует завершить украинский конфликт в течение ближайших шести месяцев. Он также добавил, что этот конфликт не должен был начинаться и при нём никогда бы не произошёл.

Американская газета The Hill ранее писала, что у Трампа в арсенале нет существенных рычагов давления на Россию или Украину, невзирая на все поставленные им ультиматумы.

Депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев (партия «Единая Россия») назвал решение Трампа говорить с Россией на языке ультиматумов тупиковой стратегией. Он допустил, что американский политик пока не определился с дальнейшими действиями в украинском вопросе, но угрозы санкциями ничего не дадут.

При этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что необходимо изучить условия предложений Трампа по завершению конфликта на Украине. Он напомнил, что в контексте возникшего кризиса речь никогда не шла о территории, она шла о людях и их праве сохранять свою идентичность.