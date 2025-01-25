Нью-Йорк, США, 25 января, 2025, 04:56 — ИА Регнум. Задержание йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах» семерых сотрудников ООН осудил Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, потребовав немедленно освободить их. Об этом 24 января сообщили в офисе генсека ООН.

Un.org Антониу Гутерриш

«Я требую немедленного и безоговорочного освобождения задержанных в четверг, а также сотрудников Организации Объединённых Наций, международных и национальных неправительственных организаций, гражданского общества и дипломатических миссий, произвольно задержанных с июня 2024 года, а также тех, кто содержится под стражей с 2021 и 2023 года. Их продолжающееся произвольное задержание неприемлемо», — указано в заявлении Гутерриша.

Генсек ООН указал, что нападения на персонал ООН и её партнеров негативно отражаются на способности организации оказывать помощь миллионам нуждающихся людей в Йемене. Гутерриш подчеркнул, что хуситам следует действовать в интересах йеменского народа и способствовать достижению мира в Йемене.

Гутерриш добавил, что ООН намерена использовать все возможные каналы для обеспечения безопасного и немедленного освобождения незаконно задержанных сотрудников.

Йеменские хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» задержали семерых сотрудников ООН. Гутерриш решительно осудил действия хуситов, а всемирная организация приостановила передвижение сотрудников в районах, подконтрольных хуситам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 23 января президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания в США террористическим движения йеменских хуситов «Ансар Аллах».

6 января военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение атаковало двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Он утверждал, что этими действиями движение «Ансар Аллах» сорвало подготовку США к нанесению крупномасштабного авиаудара по Йемену.