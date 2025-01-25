Таллин, 25 января, 2025, 04:34 — ИА Регнум. Призывы президента США Дональда Трампа к странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону с обязательных 2% до 5% ВВП являются невыполнимыми. Об этом заявил глава минфина Эстонии Юрген Лиги.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Ни у кого нет плана, как достичь пятипроцентного целевого показателя. Я призываю все страны не нести чушь, когда Трамп говорит о чём-то, что мы не можем в действительности сделать», — заявил Лиги в беседе с телерадиокомпанией ERR.

По словам министра, подобные планы являются утопическими. Он напомнил, что Литва, несмотря на обещания президента страны Гитанаса Науседы достичь увеличения расходов на оборону, так и не достигли этого.

Лиги назвал подобные разговоры «сумбурными» и добавил, что Таллин серьёзно воспринимает тот факт, что США при Трампе будут сконцентрированы на решении внутренних проблем.

Как переводило ИА Регнум, Трамп, выступая 23 января по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что все страны НАТО должны повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Трамп отметил, что долгое время многие члены НАТО не выполняли даже обязательство о 2% расходов от ВВП на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.

21 января Трамп заявил, что США потратили на финансирование Украины на $200 млрд больше других стран — членов НАТО. По его словам, «это смешно», так как Украина не является соседней страной для США, но расположена рядом со странами Европы. Кроме того, Трамп указал, что страны — участники Североатлантического альянса должны увеличить расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП, чтобы «сравнять счёт» с США.

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что требование Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП является сигналом о скором разрыве Вашингтона с альянсом.