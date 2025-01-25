Мехико, 25 января, 2025, 04:04 — ИА Регнум. В приёме военного самолёта, перевозившего нелегальных мигрантов из США, отказали власти Мексики. Об этом 24 января сообщает телеканал NBC.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

Уточняется, что накануне два самолёта С-17 американских ВВС вывезли нелегальных мигрантов в Гватемалу. На борту каждого воздушного судна находилось 80 человек. Вылет третьего самолёта, который должен был отправиться в Мексику, так и не состоялся из-за отказа в приёме со стороны мексиканских властей.

Отмечается, что отказ в разрешении на посадку американскому военному самолёту с нелегальными мигрантами нарушил планы администрации президента США Дональда Трампа по депортации. Причина отказа властей Мексики в приёме авиарейса остаётся невыясненной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 730 тысячам школьников в США угрожает депортация в связи с началом массовой высылки нелегальных мигрантов. Опасения возникли в связи с подписанием американским президентом Трампом указа, предписывающего выдворять нелегалов с территории США. Отмечается, что миграционные службы начнут проводить рейды в больницах, церквях и школах, которые до этого обходили стороной.

Президент США Трамп в предвыборной кампании обещал остановить поток мигрантов, попадающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе чрезвычайное положение и отправит туда войска.

22 января американский лидер своим указом приостановил физический въезд нелегальных мигрантов через южную границу страны. Пентагон анонсировал отправку на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных.