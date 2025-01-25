Бали, Индонезия, 25 января, 2025, 03:59 — ИА Регнум. На индонезийском острове Бали задержали основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud Андре Фрея. Об этом сообщил генеральный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая.

Konstantinos Trovas Индонезия. Остров Бали

Основанный Фреем комплекс апартаментов известен на Бали под названием «Русская деревня» благодаря популярности среди россиян.

«Фрей с помощью возглавляемой им компании намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли в районе Убуд. Земля была переоборудована под виллы и различные туристические объекты в коммерческих целях», — приводит портал Detik слова инспектора.

Он добавил, что жалоба от местных жителей на Фрея поступила в правоохранительные органы 25 ноября 2024 года. Адитьяджая утверждает, что у Фрея не было разрешения на использование земли в коммерческих целях.

Кроме того, портал утверждает, что Фрей также имеет гражданство ФРГ.

Как передавало ИА Регнум, 24 января стало известно, что в Таиланде полиция задержала россиянина, выкинувшего за борт катера 13-летнего сына, который позже скончался в больнице от полученных травм. Инцидент произошёл 22 января во время туристической прогулки по Суринским островам. На судне находились 33 туриста. Когда катер остановился в 200 м от берега, гражданин РФ взял своего ребёнка и кинул за борт. Мальчик ударился головой о гребной винт катера. После этого отец достал сына из воды. На его лице и голове были раны. Подростку оказали первую помощь, после чего мальчика госпитализировали. Позднее от полученных травм ребёнок умер. Во время расследования полиция страны установила, что мальчик был тайским гражданином. Отца ребёнка доставили в участок для допроса. Ему предъявили обвинение в умышленном убийстве, мужчина отрицает свою вину. В случае обвинительного приговора по делу россиянину грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь.