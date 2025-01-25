Киев, 25 января, 2025, 03:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин якобы намерен манипулировать желанием американского лидера Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. С таким утверждением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский со ссылкой на доклад украинской разведки.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Зеленский заявил, что российский лидер якобы готов «манипулировать лидерами мира» и хочет продолжать боевые действия.

«В частности, он (Путин. — Прим. ред.) хочет манипулировать стремлением президента США достичь мира», — заявил глава киевского режима во время вечернего обращения 24 января.

При этом ранее Трамп в интервью Fox News высказался об украинском конфликте. По словам республиканца, могла быть заключена сделка, но глава киевского режима решил, что он хочет воевать. Президент также отметил, что Зеленский не ангел и он не должен был допускать начала этого конфликта.

Политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в разговоре с ИА Регнум отметил, что Трамп своим заявлением пытается переложить всю ответственность за конфликт на Украине с американской администрации. По словам Безпалько, новая американская администрация пытается показать России, что не только от Москвы требует прекращения боевых действий, но и Зеленского может поругать, показать, какой он на самом деле. Однако такие шаги не подтверждены пока действиями, уточнил политолог. Безпалько также допустил, что слова Трампа в адрес Зеленского были направлены с целью обрушить политический рейтинг главы киевского режима. Собеседник агентства считает, что на Западе сделают всё возможное, чтобы Зеленский не выиграл возможные будущие выборы президента Украины.

24 января Путин отметил, что ему есть о чём поговорить с Трампом в сфере энергетики. По его мнению, лидерам стран лучше встретиться и спокойно обсудить этот и другие вопросы, представляющие интерес для РФ и США.

В этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин готов к переговорам с Трампом, Россия ждёт от американской администрации соответствующих сигналов.