Братислава, 25 января, 2025, 03:26 — ИА Регнум. Протесты против политики правительства премьер-министра Роберта Фицо прошли в городах Словакии. Об этом 24 января сообщило издание Aktuality.

Иван Шилов ИА Регнум Словакия

Демонстрации прошли под общим названием «Словакия — Европа». Организатором митингов выступили оппозиционные партии и проукраинское объединение «Мир Украине», которое критикует действия Фицо, в том числе его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По оценке организаторов, только на улицы Братиславы вышли около 60 тыс. человек. Всего в протестной акции, которую организаторы назвали самой масштабной с начала 1990-х годов, приняли участие жители около 30 городов.

Протестующие потребовали от премьера Фицо уйти в отставку ради будущего страны. При этом акции носили мирный характер, столкновений с полицией и беспорядков не наблюдалось. Организаторы отвергли обвинения Фицо в намерениях совершить госпереворот.

Следующую протестную акцию организаторы планируют провести 7 февраля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне масштабных антиправительственных митингов, в стране ведётся подготовка выдворения иностранных инструкторов, которые работают над дестабилизацией обстановки в республике.

21 января Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана» в Словакии. По его словам, планируется захват правительственных зданий, создание препятствий для работы правительства. При этом оппозиция намерена опираться на помощь «заграничных сил», отметил он.

21 января телеканал TA3 сообщил о планах парламента Словакии рассмотреть вотум недоверия правительству. Инициатором выступила оппозиция, которая обвинила кабмин в том, что он «поставил под сомнение ориентацию на ЕС и НАТО». В ответ на это Фицо послал оппозицию к чёрту.

22 января словацкий премьер заявил о действующей в стране группе иностранных экспертов, которая причастна к митингам в Грузии и к «майдану» на Украине. По словам политика, в ходе антиправительственных протестов участники могут пытаться проникнуть в здания госслужб для дальнейшей их оккупации и вмешательства в работу госорганов.

При этом Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти.