Братислава, 25 января, 2025, 02:59 — ИА Регнум. В Словакии ведётся подготовка выдворения иностранных инструкторов, которые работают над дестабилизацией обстановки в стране. Об этом 24 января сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо в беседе с журналистами на фоне масштабных антиправительственных митингов.

ИА Регнум Роберт Фицо

«Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим», — заявил премьер-министр.

В пятницу, 24 января, в нескольких городах прошли многотысячные антиправительственные акции протеста. По данным местным СМИ, в одной Братиславе митинг собрал около 40 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана» в Словакии. По его словам, планируется захват правительственных зданий, создание препятствий для работы правительства. При этом оппозиция намерена опираться на помощь «заграничных сил», отметил он.

21 января телеканал TA3 сообщил о планах парламента Словакии рассмотреть вотум недоверия правительству. Инициатором выступила оппозиция, которая обвинила кабмин в том, что он «поставил под сомнение ориентацию на ЕС и НАТО». В ответ на это Фицо послал оппозицию к чёрту.

22 января словацкий премьер заявил о действующей в стране группе иностранных экспертов, которая причастна к митингам в Грузии и «майдану» на Украине. По словам политика, в ходе антиправительственных протестов участники могут пытаться проникнуть в здания госслужб для дальнейшей их оккупации и вмешательства в работу госорганов.

При этом Фицо пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти. Он назначил заседание совета безопасности страны, которое должно пройти 23 января.

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни одна из стран Европы не застрахована от вмешательства извне по типу «майдана», но не все принимают меры по борьбе с таким рисками.