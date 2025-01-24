Вашингтон, 25 января, 2025, 02:53 — ИА Регнум. Власти США официально переименовали Мексиканский залив в Американский, а самую высокую гору Денали в Северной Америке — в гору Мак-Кинли. Соответствующее заявление опубликовано 24 января на сайте министерстве внутренних дел США.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп )

В документе отмечается, что Мексиканский залив является «одним из важнейших активов в истории и экономике страны».

«Признавая постоянный вклад залива в экономическую силу и жизнеспособность Соединенных Штатов, Трамп подтверждает его центральное значение для нации, официально переименовывая его в Американский залив», — говорится в пресс-релизе МВД США.

Прежнее название вернули и самой высокой точке Северной Америки — вершине Денали, которая находится на Аляске. Теперь она снова стала Мак-Кинли в честь республиканца 25-го президента США. Вершину назвали в честь Уильяма Мак-Кинли в 1917 году, но в 2015 году Барак Обама издал указ о переименовании горы в Денали в знак уважения к коренному населению Аляски, так как исторически гора носила это название.

«Эти изменения подтверждают стремление страны сохранить исключительное наследие США и обеспечить будущим поколениям американцев возможность чтить память героев и исторические ценности», — поясняется в опубликованном заявлении МВД США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, а горы Денали на Аляске — в гору Мак-Кинли.

Согласно указу, глава МВД США Даг Бёргамдолжен в течение 30 дней урегулировать все связанные с переименованиями формальности. После этого министерство должно обновить данные в Информационной системе географических названий (GNIS) и проконтролировать, чтобы во всех правительственных документах географические объекты именовались как Американский залив и гора Мак-Кинли.

7 января Трамп заявил, что намерен переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Также он раскритиковал миграционную политику Мексики и обвинил страну в недостаточном контроле над потоками мигрантов и наркотиков, проникающими в США.

9 января президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ на желание Трампа переименовать Мексиканский залив предложила называть Американский континент Мексиканским.