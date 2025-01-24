Москва, 25 января, 2025, 02:54 — ИА Регнум. В Москве прошёл форум «Знание. Государство», который Российское общество «Знание» впервые организовало в честь Дня государственного служащего 24 января. На мероприятии Герои России рассказали, за что получили высочайшие награды, и когда Россия одержит победу в специальной военной операции.

Российское общество Знание

Как подчеркнул Герой России, один из членов экипажа легендарного танка «Алёша», разбившего в одиночку колонну ВСУ, капитан танковых войск Расим Басиков, получивший «Золотую Звезду» из рук президента РФ Владимира Путина, спецоперация завершится, когда её цели, которые определил Верховный Главнокомандующий ВС РФ, будут выполнены.

«Получили приказ от командира дивизии и выдвинулись в Новодаровку, мы в неё заходили дважды. Первый раз, когда населённый пункт был оккупирован, прикрывали отход наших ребят, второй раз — на зачистку, чтобы противник не имел возможности сконцентрировать там технику и личный состав и пойти с ними в наступление», — поделился воспоминаниями капитан.

В свою очередь командир мотострелкового взвода 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады, Герой Российской Федерации, получивший «Золотую Звезду» за спасение более чем 150 бойцов, Балдан Цыдыпов отметил, что патриотизм и служение Родине не просто возвышенные слова, но и готовность защищать свою страну, отстаивать её интересы.

«Мы в обществе «Знание» — связующее звено между обществом и ведомствами, работаем над тем, чтобы воспитывать сильных патриотов своей страны», — добавил боец.

Кроме Героев России, на форуме также выступили военные корреспонденты Дмитрий Кулько (Первый канал) и Андрей Филатов (Russia Today), которые рассказали поделились спецификой своей работы.

Дмитрий Кулько попал на Донбасс в 2014 году. В Славянске началось восстание, украинская армия окружила город, обстрелы становились всё жестче, так что находившиеся там журналисты поневоле стали военкорами, выучившись выживать в условиях боевых действий, отметили представители общественной организации.

«Мы плечом к плечу с бойцами, но, когда они идут на штурм, наша задача — рассказывать об их подвигах. Сегодня недостаточно пересказов, все должно быть задокументировано, и мы стараемся делать многокамерную съёмку тяжёлых боёв. Камеры у пехоты, на дронах, БМП. Мы хотим показать весь театр военных действий, но если ты не делишь с бойцами все риски, это не работает, потому что выглядит как компьютерная игра. Нужно рассказывать историю бойцов, их семей, только тогда зрители за 1000 км переживают за наших военных и могут оценить степень их отваги», — рассказал Кулько.

Андрей Филатов работает специальным корреспондентом RT и является автором многочисленных репортажей о морпехе Струна с красным рюкзаком. Помимо этого, военкор, будучи инженером-изобретателем, создал лёгкую тележку с электроприводом, на которой можно вывозить раненых из зоны боевых действий и которую не глушат РЭБ.

«Друзья, для всех нас это испытание, и мы очень хотим быть для вас полезными. Разумеется, мы не можем в репортажах показывать всё, это будет на руку противнику. Но мы хорошо знаем, что происходит на переднем крае. Звоните, пишите, приглашайте. Мы приедем, проведём встречи, расскажем, какая гуманитарка сейчас нужна и востребована», — рассказал Филатов.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря Путин заявил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Путин указал на то, что всех Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством и любовь к Родине. На стороне нашей страны правда, сила духа и оружия, никто не сможет её сломить.

Перед этим президент назвал участников спецоперации подлинной элитой России. Ветеранов нужно назначать на ведущие должности в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе госуправления, подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что вся Россия гордится бойцами спецоперации. Они в настоящее время непосредственно защищают Отечество.