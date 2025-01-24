Вашингтон, 25 января, 2025, 01:59 — ИА Регнум. Проекты по поддержке Украины временно заморожены. Соответствующее решение приняло Агентство США по международному развитию (USAID), пишет Reuters со ссылкой на источник.

Jake Warga/Global Look Press

«Офицерам, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что проекты касались поддержки школ и вопросов в области здравоохранения, включая экстренную помощь матерям и вакцинацию детей.

Проекты были заморожены на фоне указа государственного секретаря США Марко Рубио о немедленной приостановке финансирования практически всех программ иностранной помощи на 90 дней.

Как передавало ИА Регнум, директива о приостановке помощи иностранным государствам была отправлена всем дипломатическим и консульским учреждениям США, сотрудникам Госдепартамента приказано издать распоряжения о прекращении работ по большинству действующих грантов на иностранную помощь. Решения о продолжении, модификации или прекращении программ примут только после пересмотра, который проведёт лично госсекретарь США. Отмечается, что такая масштабная приостановка шокировала действующих и бывших сотрудников ведомства.

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечается, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».