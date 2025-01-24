Агентство США по международному развитию заморозило проекты помощи Украине
Вашингтон, 25 января, 2025, 01:59 — ИА Регнум. Проекты по поддержке Украины временно заморожены. Соответствующее решение приняло Агентство США по международному развитию (USAID), пишет Reuters со ссылкой на источник.
«Офицерам, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу», — приводит агентство слова источника.
Отмечается, что проекты касались поддержки школ и вопросов в области здравоохранения, включая экстренную помощь матерям и вакцинацию детей.
Проекты были заморожены на фоне указа государственного секретаря США Марко Рубио о немедленной приостановке финансирования практически всех программ иностранной помощи на 90 дней.
Как передавало ИА Регнум, директива о приостановке помощи иностранным государствам была отправлена всем дипломатическим и консульским учреждениям США, сотрудникам Госдепартамента приказано издать распоряжения о прекращении работ по большинству действующих грантов на иностранную помощь. Решения о продолжении, модификации или прекращении программ примут только после пересмотра, который проведёт лично госсекретарь США. Отмечается, что такая масштабная приостановка шокировала действующих и бывших сотрудников ведомства.
20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечается, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».