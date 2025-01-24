Дублин, 25 января, 2025, 01:59 — ИА Регнум. Зимний шторм «Эовин» обрушился на Ирландию и Великобританию, оставив около 500 тыс. человек без электричества и нарушив транспортное сообщение по всему региону. Об этом 24 января сообщает Sky News.

Дарья Драй ИА REGNUM Непогода

В Ирландии объявлен красный, наивысший, уровень погодной опасности, на западе страны зафиксирована рекордная скорость ветра — 183 км/ч. По данным энергетического оператора ESB Networks, шторм нанёс беспрецедентный по масштабам ущерб энергетической инфраструктуре. Отключения электроэнергии затронули 715 тыс. домов, ферм и предприятий. Кроме того, наблюдаются перебои с водоснабжением.

Шторм «Эовин» затронул часть Шотландии и Северной Ирландии и вызвал масштабные разрушения по обе стороны Ирландского моря. Как минимум 1070 авиарейсов отменены в аэропортах Ирландии и Великобритании, включая аэропорты Глазго, Эдинбурга, Манчестера, Ньюкасла, Ливерпуля, Дублина и лондонский аэропорт Хитроу. Местные власти призвали жителей не выходить на улицу без особой необходимости. В школах и колледжах отменены занятия, а работодателей попросили по мере возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум четыре человека погибли из-за снежной бури, накрывшей в начале января значительную часть Соединённых Штатов. Согласно данным портала FlightAware, более 10 тыс. авиарейсов задержаны или отменены из-за обрушившегося на страну зимнего шторма.

5 января офис мэра Вашингтона ввёл режим чрезвычайной ситуации в столице США из-за идущей на регион снежной бури.