Горловка, ДНР, 25 января, 2025, 01:36 — ИА Регнум. В Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) местный житель получил ранения в результате детонации суббоеприпаса. Об этом в ночь на 25 января сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум Скорая помощь

«В результате детонации суббоеприпаса ВФУ типа «колокольчик» по улице Кирова ранен мирный житель Горловки», — написал Приходько в Telegram-канале.

Степень тяжести ранения Приходько не уточнил.

Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщило в Telegram-канале, что за день 24 января украинские войска совершили 15 атак на горловском направлении, в результате которых пострадали 12 мирных жителей, повреждены три жилых дома, два автомобиля, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

Вечером 24 января Приходько сообщал, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) ранения получили 12 жителей Горловки.

Как ранее передавало ИА Регнум, 24 января в Горловке во время обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница.

20 января ВСУ нанесли удар по Горловке, в результате которого пострадали семь мирных жителей.

В тот же день при ударе украинской армии по селу Бехтеры в Херсонской области пострадали 27 человек, среди них четверо детей. ВСУ использовали для атаки по мирному населению кассетные боеприпасы. Два прилёта зафиксированы рядом со школой, когда дети и учителя шли на занятия.