Москва, 25 января, 2025, 01:15 — ИА Регнум. Советский и российский актёр Владимир Фоменко умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил его сын Георгий.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича не стало», — написал сын актёра на портале «Кино-Театр. ру».

Он уточнил, что отец скончался из-за отёка лёгких в среду, 22 января.

Владимир Фоменко родился 11 сентября 1940 года. В 1965 году окончил Институт театрального искусства — ГИТИС. Фоменко выступал в Театре на Таганке и в Московском Театра Юного Зрителя. Кроме этого, Владимир Фоменко снялся в шести кинофильмах, включая «Теплое место», «Тайна предков», «Юдин», «Житейские воззрения кота Мурра» и другие.