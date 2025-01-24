Вашингтон, 25 января, 2025, 01:03 — ИА Регнум. Распоряжение о немедленной приостановке финансирования практически всех программ иностранной помощи на 90 дней сделал государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом 24 января сообщило издание Politico.

US Senate Марк Рубио

«Приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта,» — уточняется в документе.

Директива отправлена всем дипломатическим и консульским учреждениям США, сотрудникам Госдепартамента приказано издать распоряжения о прекращении работ по большинству действующих грантов на иностранную помощь. Решения о продолжении, модификации или прекращении программ примут только после пересмотра, который проведёт лично госсекретарь США. Среди замороженных проектов есть такие, как поддержка школ и помощь в области здравоохранения, в частности, экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

Отмечается, что такая масштабная приостановка шокировала действующих и бывших сотрудников ведомства.

«Госдепартамент буквально взорвал все программы иностранной помощи,» — прокомментировал решение один из чиновников.

Утверждается, что директива коснулась поддержки ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань. Госдепартамент пока не ответил на запросы издания о комментариях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечается, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».