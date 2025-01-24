Лагос, Нигерия, 25 января, 2025, 01:00 — ИА Регнум. Не менее 38 человек пострадали в результате аварийной посадки следовавшего в Вашингтон самолёта в аэропорту нигерийского Лагоса. Об этом сообщил директор по связям с общественностью и защите прав потребителей федерального управления аэропортов Нигерии (FAAN) Обиагели Орах.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Четыре пассажира и два члена экипажа серьёзно пострадали, ещё 27 пассажиров и пять членов экипажа получили лёгкие травмы, что в общей сложности составило 38 человек», — приводит местное издание Sun слова Ораха.

Отмечается, что самолёт вылетел из Лагоса в Международный аэропорт Даллеса в Вашингтоне, округ Колумбия, в 23:59 по местному времени (01:59 мск), однако в середине полёта у воздушного судна возникли технические неполадки, и пилоты объявили о чрезвычайной ситуации. Самолёт, на борту которого находились 245 пассажиров и 11 членов экипажа, резко потерял высоту и вернулся в аэропорта вылета.

Издание уточнило, что сам самолёт не получил серьёзных повреждений.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря пассажирский самолёт голландской авиакомпании KLM, летевший из Осло в Амстердам, совершил аварийную посадку в норвежском аэропорту Торп. Отмечалось, что самолёт пришлось посадить из-за неисправности в гидравлической системе. Кроме того, при посадке лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на траву. Также сообщалось, что никто из 182 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Утром 29 декабря самолёт компании Jeju Air врезался в стену ограждения, когда пытался приземлиться в аэропорту Муан. Экстренные службы сообщили, что посадочные механизмы авиалайнера могли не сработать из-за столкновения со стаей птиц. По последним данным, в результате крушения 177 человек погибли, двое пропали без вести. Выжили двое членов экипажа, их здоровью ничего не угрожает.