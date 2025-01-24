Конья, Турция, 25 января, 2025, 00:36 — ИА Регнум. Четырёхэтажный жилой дом обрушился в турецкой провинции Конья, под завалами находятся люди. Об этом 24 января сообщила газета Yeni Şafak.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

ЧП произошло в центральном районе Сельчуклу одноимённого административного центра, города Конья. На месте обрушения работают спасатели. Мэр Коньи Угур Ибрагим Алтай написал в соцсети X, что здание было старым, и призвал не создавать заторов на улице Бейшехир, где произошло обрушение, чтобы не мешать проведению поисково-спасательной операции.

Позднее гостелеканал TRT Haber сообщил, что, как уточнил губернатор провинции Ибрагим Акын, из-под завалов спасли двух человек, ведутся поиски ещё пяти.

«Два человека спасены из-под завалов. Все усилия спасателей направлены на спасение пяти человек, которые, предположительно, под завалами», — указал губернатор.

Причины обрушения здания устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Турции арестован владелец гостиницы Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая, где в результате пожара погибли 78 человек. Всего в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре в отеле задержано 14 человек. По решению суда арестованы владелец гостиницы Халит Эргюль и управляющий отеля Эмир Арас.

В ночь на 21 января на крыше гостиницы в Карталкае вспыхнул пожар, пламя охватило всё здание. Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что в момент возникновения возгорания в отеле находились свыше 230 постояльцев. По его словам, многие люди погибли из-за начавшейся паники, когда начали прыгать с большой высоты.

После пожара были задержаны заммэра города Болу Седат Гюленер и замначальника пожарной службы Кенан Джошкун.