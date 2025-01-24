Лондон, 25 января, 2025, 00:35 — ИА Регнум. Состоявшийся на неделе телефонный разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен был посвящён Гренландии и прошёл очень плохо. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пять нынешних и бывших европейских чиновников, посвящённых в содержание разговора, сказали, что он прошёл очень плохо», — говорится в публикации издания.

Как утверждают источники газеты, Трамп заявил о серьёзности своих намерений присоединить Гренландию к США. При этом многие официальные лица Европы ранее расценивали заявления Трампа как тактический ход для увеличения влияния в отношении острова, пишет FT.

По словам свидетелей разговора, президент США был непреклонным, а впечатления от разговора сравнимы с «холодным душем».

«Это было как холодный душ. До этого Трампа было тяжело воспринимать всерьёз. Но я думаю, это всё серьёзно и потенциально очень опасно», — заявил один из источников газеты.

По словам другого собеседника издания, руководство Дании в настоящее время «крайне шокировано» и находится «в режиме кризиса». Вместе с этим представители Дании заявили, что не разделяют изложенную FT интерпретацию беседы двух лидеров.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что в отношении острова возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

16 января в статье для The Washington Post министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что жители острова не хотят вхождения в состав США. При этом Гренландия имеет большой потенциал для развития экономики и геологических ресурсов, а также открыта к тесному деловому сотрудничеству с США, отметила она.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.