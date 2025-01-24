Вашингтон, 24 января, 2025, 23:46 — ИА Регнум. Более 730 тысячам школьников угрожает депортация в Соединённых Штатах Америки в связи с началом массовой депортации нелегальных мигрантов. Об этом 24 января сообщает издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

Опасения возникли в связи с подписанием американским президентом Дональдом Трампом указа, предписывающего выдворять нелегалов с территории США. Отмечается, что миграционные службы начнут проводить рейды в больницах, церквях и школах, которые до этого обходили стороной.

На фоне заявлений о массовой депортации родители-мигранты боятся отпускать своих детей, ещё не получивших гражданство США, в школы, несмотря на действующий закон о праве на получение образования.

«Руководство школ обеспокоено тем, что такое мышление может привести к пропуску детьми занятий в школе в течение нескольких дней или недель, что нанесёт ущерб их социальному и академическому развитию», — поясняется в публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп в предвыборной кампании обещал остановить поток мигрантов, попадающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе чрезвычайное положение и отправит туда войска.

22 января американский лидер своим указом приостановил физический въезд нелегальных мигрантов через южную границу страны. Пентагон анонсировал отправку на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных.