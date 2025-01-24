Киев, 24 января, 2025, 23:54 — ИА Регнум. На линию боевого соприкосновения отправят Львовский военный оркестр для участия в боевых действиях в составе пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 24 января рассказала депутат Верховной рады София Федина.

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«Львовский военный оркестр отправляют пехотой на передовую. Музыканты — ну очень суперэффективные бойцы, в отличие от полицейских, следователей, силовиков-пенсионеров, которые имеют выучку и умеют пользоваться оружием, ведь не для фронта мама цветочки растила», — написала украинский парламентарий в Telegram-канале.

По её словам, в результате подобной политики военно-политического руководства в скором времени некому будет исполнять музыку на каждодневных похоронах.

Как передавало ИА Регнум, на Украине 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а в дальнейшем в ряды ВСУ будут призывать студентов. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, пояснил российский лидер.

Киевские власти при всём желании не смогут собрать «недостающее количество смертников», даже если пойдут на снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет, отмечал представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине. По его словам, причина в том, что многие украинцы из этой возрастной группы уже бежали из страны.