Москва, 24 января, 2025, 23:44 — ИА Регнум. Пляжи Анапы очистить от мазута и привести в нормативное состояние к лету поручил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Об этом 24 января сообщается в видео, размещённом в Telegram-канале «Природоведение».

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«К этому летнему сезону состояние пляжей должно быть приведено к нормативному состоянию. Это значит, что мазута на пляже быть не должно. Для этого на протяжении почти месяца грунт на пляже вывозится на временные площадки хранения», — пояснил Козлов.

Отмечается, что основная масса загрязнённого песка и грунта с пляжей уже вывезена. На пляже просеивают песок для отделения оставшихся мелких фракций мазута. Козлов пообещал, что волонтеры и специалисты МЧС продолжат работу на пляжах и очистку песк5а и грунта с применением новых технологий.

Предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха в Краснодарском крае санитарным требованиям Роспотребнадзор проведёт до 1 марта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что откачку мазута из потерпевшего в Керченском проливе крушение танкера «Волгонефть-239» завершат в течение двух дней. Соответствующее заявление сделал вице-премьер России Виталий Савельев на выездном совещании комиссии по ликвидации последствий ЧП.

Глава Минприроды РФ Козлов 23 января заявил, что Кубани в качестве компенсации расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов выделят 1,5 млрд рублей. Необходимо восстановить 280 гектаров грунта. Для этого нужно привезти на побережье 840 тыс. куб. м нового песка, сообщил министр. Глава Минприроды заверил, что старый песок не будут возвращать на пляжи даже после очистки.

В конце декабря загрязнение нефтепродуктами было обнаружено в Керчи и Севастополе, где также идёт очистка грунта.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря во время шторма. Были эвакуированы 27 моряков, один погиб. «Волгонефть-239» сел на мель в районе порта Тамань. Под водой сейчас находятся его носовая часть, а также носовая и кормовая части «Волгонефти-212».

Танкеры перевозили мазут, и он частично вытек в Чёрное море. Нефтепродукты периодически выбрасывает на побережье. На Кубани действует режим ЧС федерального характера. Для ликвидации последствий ЧП по поручению президента был сформирован федеральный оперштаб. С пляжей вывозят загрязнённый грунт. В работе сотрудникам МЧС активно помогают волонтёры. Они не только устраняют загрязнение, но и спасают морских животных и птиц.

Президент РФ Владимир Путин в середине января на совещании, посвящённом ЧП в Керченском проливе, заявил, что ждёт от правительственной комиссии активной работы по ликвидации последствий загрязнения. Волонтёров глава государства поблагодарил за помощь.