Москва, 24 января, 2025, 23:36 — ИА Регнум. В районе подконтрольного киевскому режиму города Орехов Запорожской области ликвидировали наёмника из Австрии Рихард Шерманн, воевавшего в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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«Установлено, что в районе города Орехов ударом нашего дрона ликвидирован наёмник и идейный неонацист из Австрии Рихард Шерманн 1995 года рождения. Показательно, что в годы Великой Отечественной войны его прадед был бандеровцем», — приводит «РИА Новости» слова Рогова.

Он добавил, что ликвидированный австриец с начала спецоперации воевал в составе отряда иностранных наёмников «Реванш».

Как передавало ИА Регнум, ранее Рогов заявил, что на сегодняшний день ВСУ фактически превратились в армию наёмников, используемых спецслужбами Запада для совершения терактов.

До этого жительница одного из сёл Суджанского района Курской области рассказала представителю военного следственного управления СК РФ о том, как иностранные наёмники, пробравшиеся вслед за группами ВСУ, расстреливали мирное население.По словам женщины, наёмников было много. Она добавила, что украинские военные также проводили «неизбирательные обстрелы», под удары беспилотников, артиллерии, РСЗО попадали сёла, в которых были только мирные жители, военных объектов не было.