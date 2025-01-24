Турция, 24 января, 2025, 23:05 — ИА Регнум. Владелец гостиницы Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая, где в результате пожара погибли 78 человек, арестован по решению суда. Об этом 24 января сообщил телеканал CNN Türk.

Global Look Press/Mustafa Kaya/XinHua

Уточняется, что всего в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре в отеле задержано 14 человек. По решению суда арестованы владелец гостиницы Халит Эргюль и управляющий отеля Эмир Арас. Согласно данным телеканала A Haber, в результате пожара погибли 78 человек, прежде сообщалось о 79 жертвах.

Как отмечает телеканал TRT Haber, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что всех виновных в произошедшей трагедии привлекут к ответственности.

«Начаты необходимые и всесторонние расследования трагедии», — указал турецкий лидер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, где в результате крупного пожара погибли 79 человек, решено снести. Эксперты выявили серьёзные повреждения основных конструкций 12-этажного здания и пришли к заключению о невозможности дальнейшей эксплуатации отеля.

В ночь на 21 января на крыше гостиницы в Карталкае вспыхнул пожар, пламя охватило всё здание. Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что в момент возникновения возгорания в отеле находились свыше 230 постояльцев. По его словам, многие люди погибли из-за начавшейся паники, когда начали прыгать с большой высоты.

После пожара были задержаны заммэра города Болу Седат Гюленер и замначальника пожарной службы Кенан Джошкун.