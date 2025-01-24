Москва, 24 января, 2025, 23:06 — ИА Регнум. Участниками конкурса «Лидеры России. Политика» стали более 16 тысяч человек. Об этом ИА Регнум рассказали организаторы конкурса.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

В пятницу, 24 января, в 12:00 мск завершилась регистрация заявок на участие в конкурсе. В общей сложности желание принять участие в проекте выразило 16 845 человек из большинства российских регионов.

Как отметил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Алексей Комиссаров, количество собранных заявок говорит о том, что в России множество людей готовы внести личный вклад в развитие политической системы.

«Завершился период регистрации на конкурсе «Лидеры России. Политика», заявки подали более 16 тысяч человек, и это очень достойный результат. Мы видим, что в стране есть большое количество людей, готовых внести свой вклад в развитие её политической системы. Несмотря на все сложности и риски, все они готовы работать ради будущего России», — подчеркнул Комиссаров.

До 12:00 мск понедельника, 27 января, зарегистрированным участникам необходимо будет завершить выполнение обязательных заданий, а именно: заполнение анкеты, запись видеоинтервью и написание эссе. После этого участники пройдут дистанционный отбор, по результатам которого лучших пригласят на очный этап конкурса, где уже будут определены финалисты.

В свою очередь финалистов пригласят к участию в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, подготовленной Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС. По итогам прохождения обучения лучшие участники получат наставников, отметили организаторы конкурса.

Как передавало ИА Регнум, ранее член Наблюдательного совета конкурса, советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отмечал, что конкурс «Лидеры России. Политика» имеет выраженный профессиональный характер, он предусматривает определенный входной барьер, требуя от участников набора профильных компетенций уже на старте.

По его словам, ключевой задачей организаторов станет обеспечение прозрачности и объективности всех отборочных процедур, чтобы участники увидели, что оценки каждого из них справедливы и обоснованы. Таким образом конкурс окончательно подтвердит свою результативность.