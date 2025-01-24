Москва, 24 января, 2025, 22:46 — ИА Регнум. Самолёт Ан-124, принадлежащий Украине, уничтожил российский лётчик Воздушно-космических сил РФ с позывным Комиссар. Об этом 24 января сообщает RT.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как рассказал лётчик, задание по уничтожению самолёта противника он выполнил в составе двух экипажей за час.

«Нам нужно было успеть, пока технику не увезли с аэродрома. Когда мы запустили управляемые ракеты, самолёт как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный», — поделился лётчик.

Комиссар добавил, что оба экипажа — двух лётчиков и двух штурманов — за успешное выполнение задания представили к награде.

Отмечается, что за время спецоперации лётчик совершил более 300 боевых вылетов, из них 70% привели к успешному поражению целей противника. Комиссар за неоднократно проявленные храбрость и профессионализм награждён тремя орденами Мужества. Свой первый орден Мужества Комиссар получил ещё в Сирии, где он сумел посадить самолёт при остановке двух двигателей. Лётчик не катапультировался до последнего и благополучно совершил посадку в крайне неблагоприятных метеоусловиях, сохранив самолёт.

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