Москва, 24 января, 2025, 22:45 — ИА Регнум. Российского боксёра Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом говорится на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Международное агентство по тестированию (ITA) от имени Международной ассоциации бокса (IBA) сообщает, что Александр Поветкин, боксёр из России, был отстранён на четыре года за нарушение антидопинговых правил (ADRV) в соответствии со статьёй 2.2 антидопинговых правил IBA за использование запрещённого вещества на основании данных, полученных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из московской лаборатории», — говорится в пресс-релизе агентства.

Отмечается, что Поветкина отстранили от соревнований с 21 октября 2024 года, так как, по утверждению ITA, в его допинг-пробе от 2014 года обнаружили остарин. На основании этого все его результаты с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года были аннулированы.

«Остарин является селективным модулятором андрогенных рецепторов (SARM), широко используемым спортсменами из-за его эффектов наращивания мышечной массы и повышения производительности», — пояснили в агентстве.

В ITA также уточнили, что Поветкин заранее был проинформирован о дисквалификации и не стал оспаривать решение.

31 октября боксёра временно отстранили от соревнований.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2021 года Поветкин заявил, что никогда не принимал запрещённые препараты. Он рассказал, что позже узнал, что остарин принимают для набора мышечной массы, а мельдоний принимал, когда этот препарат был разрешён.

Тогда же, в июне 2021 года, Поветкин объявил о завершении карьеры. В мае 2024-го он занял пост вице-губернатора Вологодской области.