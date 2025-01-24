Краснодар, 24 января, 2025, 22:22 — ИА Регнум. В Краснодаре ранее задержанного по подозрению в госизмене командира самолёта гражданской авиации отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в силовых структурах.

УФСБ России по Краснодарскому краю

«Суд избрал командиру судна меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца», — приводит слова источника из силовых структур «РИА Новости».

Суд установил срок ареста до 16 февраля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее управлении ФСБ по Краснодарскому краю сообщили, что задержанный — российский гражданин 1968 года рождения. Следственный отдел ФСБ возбудил против него уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В ведомстве отметили, что задержанный, являющийся командиром воздушного судна, инициативно связался с волонтёром, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ. По версии следствия, лётчик связался со сборщиком средств для украинской армии. Выполняя указания куратора, обменял рубли на криптовалюту через интернет-сервис и перевёл деньги на указанный счёт.

В середине января заключили под стражу жителя Севастополя, который передавал Киеву координаты постов воздушного наблюдения сил противовоздушной обороны России и подразделений Черноморского флота. Россиянин сам инициировал контакт с Киевом. Данные он передавал украинской разведке. Против севастопольца возбудили уголовное дело о госизмене.