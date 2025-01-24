Москва, 24 января, 2025, 22:02 — ИА Регнум. Почти одновременное завершение карьеры норвежских биатлонистов, многократных олимпийских чемпионов, родных братьев Тарьея и Йоханнеса Бё выглядит странным, скорее всего, они это сделали не по своей воле. Об этом 24 января заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Hendrik Schmidt/dpa/picture-alliance

«Это очень подозрительно, что-то тут не так. Какие-то обстоятельства вынуждают их закончить. Не думаю, что они по доброй воле заканчивают», — поделился он мнением с «РИА Новости».

Васильев напомнил, что в следующем году будет зимняя Олимпиада, братья Бё вполне могли бы ещё год не уходить из биатлона. По его мнению, норвежцы сделали это под давлением внешних факторов.

Российский спортсмен допустил, что это может быть связано с положительными результатами допинг-тестов. Он не может найти другого объяснения для такого странного решения братьев завершить карьеру на её взлёте.

«Возможно, западное сообщество решило таким образом скрыть многолетнее легализованное — поскольку у них было разрешение — использование допинга. Может быть, так заигрались, что превысили свой норматив», — предположил Васильев.

Как передавало ИА Регнум, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё объявил о завершении спортивной картеры 18 января. Он объяснил это решением сделать семью приоритетом в своей жизни. Биатлонисту исполнился 31 год.

Трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё заявил об уходе из биатлона 24 января. По словам 36-летнего спортсмена, он ранее обещал себе уйти на пенсию, находясь на вершине карьеры, и теперь решил, что время пришло.