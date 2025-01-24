США потребовали от Индии разгрузить танкеры с российской нефтью
США потребовали от Индии разгрузить танкеры с российской нефтью до 27 февраля
Нью-Дели, 24 января, 2025, 21:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки потребовали от Индии разгрузить танкеры с российской нефтью до 27 февраля. Об этом 24 января сообщил журналистам заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн.
По его словам, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США дало Индии ряд разъяснений по санкциям, введённых против танкеров.
«Формально они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок», — приводит его слова Reuters.
Джайн уточнил, что в этот день вступает в силу часть ограничений, связанных с оказанием «нефтяных услуг». В то же время крайний срок завершения финансовых операций — 12 марта.
Кроме того, Джайн заявил, что Индия продолжит покупать российскую нефть при условии, что цена будет ниже $60 за баррель, установленной западными странами, и если сделки не будут включать компании и суда, подпадающие под действие санкций.
Как передавало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. Предыдущая администрация Белого дома отметила, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора РФ. Меры коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В чёрном списке оказались, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».
МИД РФ заявил, что американские санкции не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Москве понимают, что предыдущая администрация Белого дома попытается оставить тяжёлое наследие Дональду Трампу в российско-американских отношениях.