Нью-Дели, 24 января, 2025, 21:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки потребовали от Индии разгрузить танкеры с российской нефтью до 27 февраля. Об этом 24 января сообщил журналистам заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн.

REHAN KHAN/EPA/ТАСС

По его словам, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США дало Индии ряд разъяснений по санкциям, введённых против танкеров.

«Формально они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок», — приводит его слова Reuters.

Джайн уточнил, что в этот день вступает в силу часть ограничений, связанных с оказанием «нефтяных услуг». В то же время крайний срок завершения финансовых операций — 12 марта.

Кроме того, Джайн заявил, что Индия продолжит покупать российскую нефть при условии, что цена будет ниже $60 за баррель, установленной западными странами, и если сделки не будут включать компании и суда, подпадающие под действие санкций.

Как передавало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. Предыдущая администрация Белого дома отметила, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора РФ. Меры коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В чёрном списке оказались, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

МИД РФ заявил, что американские санкции не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Москве понимают, что предыдущая администрация Белого дома попытается оставить тяжёлое наследие Дональду Трампу в российско-американских отношениях.