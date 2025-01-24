Роли, США, 24 января, 2025, 21:34 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп 24 января снова заявил, что хочет видеть Канаду 51-м штатом США. Он также пообещал жителям соседней страны налоговые льготы.

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«Я бы с удовольствием увидел Канаду 51-м штатом. Граждане Канады, если это произойдёт, получат очень большие налоговые послабления, потому что их сейчас сильно обременяют налоги», — заявил Трамп журналистам во время поездки в штат Северная Каролина.

По его словам, жители Канады в случае вхождения в США получат доступ к лучшему медицинскому обслуживанию, им также не придётся думать о военных вопросах. Он также назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором, как называют глав штатов в США.

Трамп заявил, что Трюдо в ходе разговора с ним якобы признал Канаду несостоятельным государством в случае лишения торгово-экономических связей с США. Президент добавил, что американская экономика не нуждается в поставках автомобилей, древесины и продовольствия от соседей.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ещё до инаугурации начал заявлять о желании присоединить Канаду к США. Трюдо на это ответил «чёрта с два» и подчеркнул, что для обеих стран выгодней оставаться крупнейшими торговыми и безопасными партнёрами.

Трамп также грозится ввести пошлины в размере 25% для канадских товаров. По словам Трюдо, в этом случае Соединённым Штатам Америки придётся закупать ресурсы у России, Китая и Венесуэлы. Кроме того, Оттава не оставит повышение пошлин без ответа, добавил премьер-министр.

Трюдо, рассказывая про свой диалог с Трампом, сообщил, что в шутку предложил обменять часть Канады на один из штатов США. Американскому лидеру это не показалось смешным, и тему разговора сменили.