Нью-Йорк, США, 24 января, 2025, 20:55 — ИА Регнум. ООН поддерживает любые возможные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом 24 января заявил заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы поддерживаем любые переговоры между лидерами США и России, и мы надеемся, что они продолжат добиваться диалога», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 24 января Путин заявил, что готов спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес для России и США. Он добавил, что в беседе с американским коллегой им есть о чём поговорить, в том числе в сфере энергетики. Российский лидер добавил, что у него всегда были деловые отношения с Трампом.

Также Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от контактов с Вашингтоном. В том, что администрация предыдущего президента США Джо Байден не захотела вести диалог, вины России нет, подчеркнул он.

23 января Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным в самое ближайшее время, насколько это возможно. Он добавил, что слышал, как российский лидер тоже говорил о готовности к встрече. Американский президент допустил, что РФ захочет заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.

Путин 20 января, напоминая о готовности к диалогу с США по украинскому конфликту, подчеркнул, что переговоры должны быть направлены на достижение долгосрочного мира, а не краткого перемирия. Кроме того, необходимо устранить изначальные причины конфликта.