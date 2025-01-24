Москва, 24 января, 2025, 20:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова орденом «Мужества» посмертно. Соответствующий указ опубликован 24 января на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Мартемьянова Александра Сергеевича — корреспондента общества с ограниченной ответственностью «Известия», город Москва (посмертно)», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января FPV-дрон украинских формирований атаковал гражданский автомобиль с журналистами на трассе в ДНР. Мартемьянов возвращался со съёмок обстрела жителей в Горловке, совершённого ВСУ. От полученных ранений корреспондент скончался. Помимо этого, при нападении пострадали журналисты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели Мартемьянова и ранения четырёх других журналистов по ст. 105 и 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц»; «Умышленное повреждение имущества»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что убийство Мартемьянова и ранение четырёх журналистов стали очередным жестоким преступлением киевского режима. Она пообещала, что все виновные в преступлениях против сотрудников прессы будет установлены и понесут наказание.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и коллегам Мартемьянова. Он отметил, что убитый журналист отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду. По его словам, корреспондент до конца выполнил свой гражданский и журналистский долг.