Москва, 24 января, 2025, 20:40 — ИА Регнум. Актёр Юра Борисов рассказал, что получил несколько предложений о сотрудничестве после успеха фильма «Анора».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Нужно какое-то время, чтобы разобраться, что хочется делать дальше», — отметил он в беседе с РЕН ТВ.

По его словам, предложения были «разной степени интереса». На данный момент он рассматривает варианты и принимает решение.

Также актёр признался, что «выдохнул», когда ему не пришлось выступать с речью на премии «Золотой глобус».

«Ты сидишь волнуешься. Это не мой язык, всё равно сложно на нём говорить. Если бы пришлось это делать, я бы делал, конечно», — рассказал Борисов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Борисова выдвинули в состав претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Анора». Он стал первым российским актёром, которого номинировали на «Оскар» в этой категории.

Кроме него, претендентами на получение премии в этой категории стали Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль», Гай Пирс («Бруталист»), Эдвард Нортон («Никому не известный») и Джереми Стронг («Ученик»).

В начале декабря Борисова номинировали в той же категории на американскую премию «Золотой глобус», однако её в итоге получил Калкин за комедийную роль в «Настоящей боли». Российский актёр был удостоен за роль в фильме «Анора» премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за роль второго плана.

Комедийно-драматический фильм «Анора» повествует о проживающей в русскоязычном районе Бруклина на Брайтон-Бич молодой стриптизёрше, которая знакомится с сыном русского олигарха, желающим развлекаться вместо учёбы. В мае кинокартина была удостоена главного приза Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви».