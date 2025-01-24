Москва, 24 января, 2025, 20:39 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по колонне грузовиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области, у противника есть погибшие. Об этом 24 января сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

По его информации, грузовики двигались в сторону села Турья, расположенного недалеко от Белгородской области. За ними с помощью БПЛА следила аэроразведка Вооружённых сил РФ. Когда машины остановились, дроны сбросили боеприпасы, после этого по колонне нанесли миномётный удар.

«Восемь ликвидированных, около пяти — кто смог доковылять, скрылись в лесу. Сколько не успело выбраться из транспорта — неизвестно», — написал Лебедев в Telegram-канале о потерях ВСУ.

Минобороны РФ пока сообщало об ударах в Сумской области. В оборонном ведомстве не раз подчёркивали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 24 января в сеть выложили видео мощных ударов баллистическими ракетами по оборонному заводу «Мотор-Сич» в Запорожье. Взрывы сопровождались сильными вспышками, на время ослеплявшими видеокамеру, находящуюся в отдалении от места атаки.

Также 24 января председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил об ударе авиации и артиллерии ВС РФ по колонне ВСУ. По его информации, были ликвидированы несколько десятков украинских военных и несколько единиц тяжёлой техники.