Новосибирская область, 24 января, 2025, 20:20 — ИА Регнум. Стая бродячих собак в селе Верх-Тула Новосибирской области насмерть загрызла проходившую мимо женщину. Об этом 24 января сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Telegram/СУ СК России по Новосибирской области

«Днём 23 января 2025 года на улице Малыгина Новосибирского района стая бродячих собак напала на женщину. От полученных рваных ран головы и тела женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В связи гибелью человека возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Действия должностных лиц администрации Верх-Тулинского сельсовета проверят на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей.

На место происшествия выехали следователи. Им предстоит выяснить, кто в муниципалитете отвечает за отлов собак. Правоохранители дадут оценку действиям лиц, допустивших увеличение численности бродячих животных.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года стая собак напала на 12-летнюю девочку в якутском посёлке Чульман. Животные нанесли ребёнку множественные рваные раны, пострадавшую доставили больницу тяжёлом состоянии. В ноябре стая собак напала 13-летнюю девочку городе Сегеже в Карелии, её госпитализировали.

По инициативе госсовета Чувашии в ноябре в Государственную думу внесли законопроект о критериях признания бездомных животных агрессивными. Авторы инициативы отметили, что нововведения позволят снизить социальную напряжённость в обществе при решении соответствующих вопросов.