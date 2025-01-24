Курск, 24 января, 2025, 20:12 — ИА Регнум. Суд арестовал директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Фёдорова в качестве третьего обвиняемого по делу о хищении денежных средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Об этом 24 января сообщила пресс-служба судов региона.

Telegram/Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

«Ленинский районный суд Курска заключил под стражу директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Фёдорова, обвиняемого в хищении денежных средств организации в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Фёдоров в составе группы лиц по предварительному сговору похитил более 43,5 млн рублей, выделенные на работы по устройству фортификационных сооружений в Курской области.

Отмечается, что суд избрал в отношении Фёдорова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 22 марта.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря задержали гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина по делу о строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которое выразилось в необоснованном расходовании бюджетных средств на сумму более 173 млн рублей.

Ранее по этому делу арестовали заместителя Лукина Игоря Грабина, ему также предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Грабин работал в компании с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года.

23 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что уволил Лукина с должности. Он также поручил провести комплексную проверку деятельности «Корпорации развития Курской области». Хинштейн подчеркнул приоритетность борьбы с коррупцией и контроля за расходом бюджетных средств.