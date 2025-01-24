Краснодар, 24 января, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Талантливые студенты строительных специальностей получили именные гранты от холдинга AVA Group. Церемония награждения состоялась в преддверии Дня российского студенчества в офисе холдинга в Краснодаре.

AVA Group AVA Group вручила именные стипендии студентам

Стипендиатами стали шестеро студентов, которые получат стипендию на развитие своих талантов: Юлия Половинкина (КубГТУ), Юрий Наумов (КубГАУ), Софья Цулая (ГБПОУ КК КАСТ), Георгий Мудрых (КубГТУ), Дарья Нечитайло (КубГТУ) и Дарья Руденко (ГБПОУ КК КАСТ). Финалистам конкурса холдинга также вручили сертификаты и подарки от AVA Group.

«Совместно с ведущими вузами Краснодара мы впервые провели конкурс, направленный на поддержку молодых специалистов в области архитектуры и строительства, и считаем его результаты успешными», — отметил основатель AVA Group Ваган Арутюнян.

Он добавил, что соискатели награды проделали серьезную проектную работу, продемонстрировали свежий взгляд на современную архитектуру и творческий подход. Арутюнян отметил, что в холдинге уверены, что конкурс станет дополнительным импульсом к профессиональному росту студентов.

Мероприятие включало в себя два этапа. Сначала представленные студенческие работы оценивались заочно. Во втором этапе финалисты защищали свои проекты уже очно. Им надо было презентовать идею, уникальность, новшества и архитектурный образ.

В жюри вошли топ-менеджеры AVA Group, которые оценивали работы в четырех номинациях: «Инновационные решения для жилой недвижимости», «Арт-объект», «Новая жизнь общественных пространств» и «Ноу-хау». Работы оценивались экспертами по шести критериям: новизна идеи, функциональность, эстетичность объекта, степень реализуемости, следование Принципам устойчивого развития, а также качество презентации.

Председатель конкурсной комиссии, директор по персоналу AVA Group Ольга Горелова отметила, что все участники получили яркие эмоции. «Авторы проектов приобрели бесценный опыт презентации своих идей экспертам индустрии», — подчеркнула она.