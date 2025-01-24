Москва, 24 января, 2025, 20:05 — ИА Регнум. Заявление президента США Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом показывает «здравую позицию» американского лидера, которая противоречит общепринятой на Западе риторике. Об этом 24 января заявил председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский в рамках форума «Знание. Государство».

Владимир Гердо/ТАСС Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский во время форума «Знание. Государство» на площадке Национального центра «Россия»

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что мир не должен забывать о вкладе России в победу во Второй мировой войне ценой жизней 60 млн человек. При этом американский президент посчитал, что «Россия помогла США» победить в этом конфликте, хотя американцы открыли второй фронт лишь в 1944 году.

Мединский, комментируя слова главы Штатов, отметил, что в своём заявлении Трамп обращался не к России, а «ко вселенной». Он оценил высказывание лидера США положительно.

«То, что Россия помогла Америке, хорошо, что Трамп так сказал. Потому что сейчас превалирующий дискурс — это то, что Россия мешала Америке победить Гитлера. Здесь он занимает здравую позицию», — подчеркнул помощник президента России.

Он добавил, что не стоит придираться к названному количеству жертв со стороны СССР, потому что их точное число не знает никто.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее указал, что названные Трампом цифры о потерях СССР в период Второй мировой войны не соответствуют данным профессиональных историков. Согласно официальным сведениям Минобороны РФ, Советский Союз потерял около 27 млн человек, а не 60 млн, о которых заявил американский лидер.

Ирландский журналист Чей Боуз 23 января в ответ на слова Трампа о роли СССР и США во Второй мировой заявил, что Советский Союз принёс несравнимую жертву для победы во той войне, а США лишь помогли, получив свои вложения назад. По его словам, вклад СССР не только в численности жертв, но и в несгибаемой силе духа советского народа.

В сентябре президент России Владимир Путин говорил о том, что в последние годы зарубежные политики недобросовестно используют историю для достижения целей в отношении РФ. Он отнёс этот вопрос к сфере безопасности страны.