Курган, 24 января, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Слепой певец Николай Горланов, работавший в Курганской филармонии, внезапно умер в возрасте 33 лет. Об этом 24 января сообщила пресс-служба учреждения.

Николай Горланов/VK

«В это сложно поверить, но 23 января на 34-м году жизни скоропостижно скончался вокалист Курганской филармонии Николай Горланов <…> Это был жизнерадостный, по-детски открытый, добрый человек», — говорится на странице филармонии в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что он дал свой последний концерт в день кончины. Причины смерти певца не назвали. О дате и месте прощания филармония сообщит позже.

Друг усопшего, музыкант Роман Можельский в группе «Квартирник45» в «ВКонтакте» заявил, что на следующий день после смерти певца умерла его мать Елена Горланова, не выдержав потери сына.

В филармонии рассказали, что Горланов работал там с 2021 года. Лауреат и дипломант российских и международных вокальных конкурсов и фестивалей. Он участвовал в концертных программах Паролимпиады, которая прошла в Сочи в 2014 году.