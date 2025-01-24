Москва, 24 января, 2025, 19:43 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий возбудили в отношении майора полиции, которому пришлось противостоять неадекватному жителю Домодедово, рассказал источник ИА Регнум. По его словам, по п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ правоохранителю грозит от трёх до 10 лет лишения свободы.

Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Собеседник агентства рассказал, что 23 января майор вместе с коллегой выехал на вызов о неадекватном поведении жителя микрорайона Востряково Михаила (имя изменено). Мужчина грозился убить свою сестру, размахивал топором и обещал расправиться с сотрудниками полиции.

По словам источника, правоохранители пытались угомонить разбушевавшегося Михаила, но он в ответ лишь кричал, что «живым не сдастся», а также угрожал «всех убить».

От буяна майору пришлось защищаться обломком двери, но и этот импровизированный щит Михаил разбил топором. После этого полицейский решился применить табельное оружие и выстрелил по ногам мужчины. Михаил получил два огнестрельных ранения и был оперативно госпитализирован. А вот полицейский уже сам стал фигурантом уголовного дела. Его коллеги продолжают расследование и выясняют, насколько правомерно защищался правоохранитель.