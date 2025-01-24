Москва, 24 января, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Пулемётчик Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Гусак, убивший трёх пленных российских солдат в Курской области, предстанет перед судом. Об этом 24 января заявила в Telegram-канале пресс-служба СК России.

СК РФ

Отмечается, что следствие завершило расследование и направило в суд дело против украинского военного 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, обвиняемого в совершении террористического акта. Установлено, что Гусак незаконно пересёк границу РФ в Курской области и расстрелял из пулемёта трёх безоружных российских солдат.

«В ходе боевых действий Гусак задержан военнослужащими Вооружённых Сил Российской Федерации. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября взятый в плен боевик украинских формирований Гусак признался в расстреле трёх пленных российских военных. По словам пленного, командир пообещал расстрелять его самого, если он не будет стрелять в пленных.

2 ноября СК начал расследование обстоятельства гибели попавших в плен к украинским формированиям российских военных под Курском. Отмечается, что ранее в соцсетях появилась фотография с погибшими российскими военными, у одного из них были связаны руки за спиной.