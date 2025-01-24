Луганск, 24 января, 2025, 20:00 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике отметили 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Беловодска и Станицы Луганской. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

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«В эти зимние дни 82 года назад началось освобождение территории Луганщины от немецко-фашистских захватчиков. Тогда советские войска провели целую серию наступательных операций, освобождая один за другим населенные пункты на севере региона», — написал он в Telegram-канале.

Глава напомнил хронологию событий, согласно которой 20 января подразделения 4-й стрелковой дивизии и 4-го гвардейского танкового корпуса Советской Армии вытеснили врага из Беловодска. В тот же день был освобожден Станично-Луганский район. По словам Пасечника, освобождение далось ценой сотен жизней советских солдат, память о которых бережно хранят благодарные потомки.

Он также упомянул Новопсковский и Старобельский муниципальные округа, которые 23 января 1943 года были освобождены от фашистов. Особенно тяжёлые бои велись на берегах реки Айдар и на подступах к Новопскову. Под Старобельском же бойцы преодолели плотную сеть минных полей и мощные вражеские укрепления. В боях у Новопскова погибли около тысячи советских воинов, в Старобельске отдали жизни 200 и были ранены около 270 солдат, подчеркнул Пасечник.

В Станице Луганской 20 января почтили память освободителей района. На митинг в сквере Славы отдать дань памяти павшим в боях пришли глава администрации округа Альберт Зинченко, его первый зам Владимир Макеев и другие представители администрации, а также бойцы Росгвардии, юнармейцы Станично-Луганской гимназии и все неравнодушные жители округа. Прошла минута молчания, а благочинный Станично-Луганского округа Луганской епархии протоиерей отец Алексей Храбров отслужил панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны, передаёт «Луганьмедиа».

В Беловодске митинг также состоялся 20 января возле памятника погибшим воинам. На нём присутствовали как представители власти, так и ветераны с молодёжью. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику героям, ушедшим на фронт и не вернувшимся назад.

«Мы обязаны помнить прошлое и передавать эти знания следующим поколениям. В морозное снежное утро 20 января 1943 года войска первой, третьей и седьмой гвардейских танковых дивизий, 14-й и 141-й стрелковых дивизий освобождали наш поселок от врага. Враг не хотел отдавать территории. <…> Но стойкость русского солдата не позволила врагу оставаться в наших краях», — произнёс глава муниципалитета Виталий Коваленко.

23 января в Новопскове на встрече отдать дань памяти советских воинов собрались учащиеся, студенты аграрного колледжа, юнармейцы, представители местных властей, силовых структур и многие другие. Глава Новопсковского муниципалитета Виктория Кайдалова напомнила, что войной были сломаны и покалечены многие судьбы, но сплочённость народа помогла одолеть фашистов. По её словам, сейчас россияне вновь столкнулись с подобным и обязательно справятся вновь, ведь русский дух непобедим.

На следующий день почтить память погибших воинов собрались в Чмировке возле мемориала воинам 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта. Командир юнармейского отряда «Патриот» СШ №4 Ярослав Диулин подчеркнул, что нынешняя чтитподвиг предков, стараясь быть достойными их памяти. По завершение митинга всё подножье мемориала оказалось усыпано алыми гвоздиками.

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