Когалым, Югра, 25 января, 2025, 16:03 — ИА Регнум. В храме святой великомученицы Татианы Римской в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) состоялся крупнейший в России студенческий молебен в честь небесной покровительницы учащихся. Он объединил более 200 студентов Образовательного центра в Когалыме, а также молодых нефтяников из 14 регионов страны, Белоруссии и Узбекистана.

ПАО «ЛУКОЙЛ» В храме святой Татианы в Когалыме прошёл студенческий молебен

Пятикупольный храм святой Татианы в Когалыме построили семь лет назад при поддержке нефтяников. В храме созданы условия для пребывания маломобильных групп населения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2018 году провёл обряд освящения двух престолов храма: верхнего — в честь святой мученицы Татианы, нижнего — в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Он передал в дар храму ковчег с частицей мощей святой мученицы Татианы и икону святой великомученицы Варвары, а Ханты-Мансийской епархии — 15 напрестольных евангелий. Каждый год в январе гостями Татьянинской церкви становятся студенты из многих регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

По словам студентки направления «Нефтегазовое дело» Ангелины, «это нас всех связало, всех студентов, всех людей, которые верят и хотят, чтобы всё у них было хорошо». «Для меня участие в церковных службах — большая поддержка, особенно во время сессии, других важных дел, это помогает успокоиться и настроиться на лучший результат», — рассказал студент Никита. «Хорошо, что мы можем прийти сюда со своими тревогами и радостями в любое время», — считает Анна, которая учится на направлении «Нефтегазовые техники и технологии».

ПАО «ЛУКОЙЛ» В храме святой Татианы в Когалыме прошёл студенческий молебен

Образовательный центр в Когалыме открылся год назад. Он создан благодаря четырёхстороннему соглашению о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РФ, ПАО «ЛУКОЙЛ», правительствами Югры и Пермского края. В торжественной церемонии открытия, проходившей в формате прямой видеотрансляции, принял участие президент России Владимир Путин.

Учебное заведение находится невдалеке от храма и является филиалом ведущего инженерного вуза России, Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Сегодня образование в сфере нефти и газа здесь получают более 300 студентов из почти 30 регионов страны. После обучения будущие специалисты получат рабочие места в ведущей нефтегазовой компании страны. Инфраструктура вуза включает в себя учебный, лабораторный, общественно-образовательный корпуса, два кампуса для студентов, спортивный блок, актовый и конференц-залы на 400 мест, амфитеатр-трансформер, столовую и кафе.

ПАО «ЛУКОЙЛ» В храме святой Татианы в Когалыме прошёл студенческий молебен

Когалым, по мнению студентов, — уникальный город, он сочетает в себе живописные природные зоны и места культурного досуга. В городе обустроены скверы, работает культурно-выставочный центр Русского музея, открыт филиал Государственного академического Малого театра России, действует музейно-выставочный центр, есть спортивные объекты.