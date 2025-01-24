Москва, 24 января, 2025, 20:02 — ИА Регнум. Четыре эффектных удара баллистическими ракетами по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожье попали на видео. Кадры 24 января выложил в сеть Telegram-канал «Повёрнутые на войне».

кадр из видео

На видео ракеты, вылетающие из тёмного неба, наносят мощные удары, которые сопровождают яркие вспышки. Камера, которая засняла атаку, находился далеко от взрывов, но их хорошо слышно Также от взрывной волны сработала сигнализация на машинах.

Военный блогер Борис Рожин в своём Telegram-канале заявил, что удары нанесли по оборонному заводу «Мотор-Сич».

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию. При этом ведомство неоднократно подчёркивало, что что российская армия в ходе спецоперации на Украине наносит удары только по военной инфраструктуре и объектам, которые используют в военных целях.

Как передавало ИА Регнум, 24 января российский войска прямым попаданием авиабомбы ФАБ-1500 уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенном возле Новодмитровки в Донецкой Народной Республике. Ведомство также опубликовало видео удара по объекту.

В течение недели с 18 по 24 января российские войска нанесли восемь групповых ударов по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины. Также были поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, площадки сборки и хранения боевых дронов и пунктам временной дислокации украинских военных.