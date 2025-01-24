Москва, 24 января, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Обсуждение существующих угроз трендов и перспектив развития информационного пространства осуществляется совместными усилиями общественников, экспертов и законодателей, заявил Заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель гендиректора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов в рамках круглого стола «Медиапространство и интернет: угрозы, тенденции развития, задачи регулирования в 2025 году».

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24 января, в Общественной палате (ОП) РФ прошел круглый стол «Медиапространство и интернет: угрозы, тенденции развития, задачи регулирования в 2025 году». Участники встречи обсудили существующие в информационном пространстве угрозы, представили кейсы 2024 года, назвали тренды в информационном пространстве и затронули тему рисков использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенным ресурсам и регулирования общественных мер для обеспечения безопасности российских пользователей.

«Общественники работают в тесном контакте с экспертным сообществом и законодателями, и по итогам взаимодействия уже есть реальные результаты. Во-первых, были приняты законы о запрещённых в нашей стране платформах. В первую очередь это площадки, которые принадлежат Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) — это Instagram и Facebook. Кроме того, Google перестал обслуживать своё оборудование в России, и с этого началось замедление YouTube», — рассказал Сабитов.

Специалист отметил, что Meta и Google не соблюдают законодательство Российской Федерации несмотря на то, что их неоднократно призывали к порядку.

Следом слово взял заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов. Он подчеркнул, что интернет должен стать зоной доверия и комфорта, для чего необходимы деанонимизация и полная прозрачность.

«Благодаря таким решениям, когда мы занимаемся вопросами противодействия деструктивному контенту в интернете, мы ещё и делаем нашу рекламу более прозрачной. Сейчас всё-таки рекламодатели хотят договор, хотят прозрачности, хотят убедиться, что за то, что они делают, у них не будет последствий», — уточнил депутат.

Со стороны надзорных органов на мероприятии выступил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. Он напомнил, что уже было принято много законов, которые направлены на повышение безопасности как каждого россиянина, так и страны в целом.

В свою очередь директор по работе с контентом видеоплатформы RUTUBE Илья Емелин поделился с коллегами статистикой отечественного видеохостинга, обратив внимание на то, что 2024 год был закрыт с финальным декабрьским показателем в 72 миллионов пользователей, которые ежемесячно посещают данную платформу платформу и потребляют контент. Коллегу также дополнил директор департамента спецпроектов и взаимодействия с государственными структурами RUTUBE Антон Михайлов.

«Благодаря VPN растёт количество мошенничества в сети. И несмотря на то, что мы это отрабатываем, всё-таки он иногда просачивается, и мы по остаточному принципу его удаляем», — рассказал Михайлов.

В рамках круглого стола также выступил главный редактор LOOKY Media Василий Максименко, который рассказал об успехах отечественной платформы. Спикер уточнил, что по состоянию на конец 2024 года соцсеть преодолела отметку в 3,5 миллиона пользователей. Максименко добавил, что именно LOOKY стала первой компанией, которая добавила нейросеть прямо в приложение. В продолжение темы, директор департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова сообщила, что с учётом развитости отечественных площадок исчезновение YouTube «всё менее и менее страшно».

На мероприятии также подробно обсудили тему правонарушений со стороны иностранных платформ как в России, так и у себя на родине. В частности, правозащитник и общественный деятель, основатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков подчеркнул, что действиями такого IT-гиганта, как Google недовольны и у него на родине, в США. По словам Шлыкова, местные власти обвиняют компанию в злоупотреблении монопольным положением на IT-рынке. Тему Google продолжила общественный деятель, член Ассоциации юристов России, член Общественного совета при Минцифры России Ольга Бороненко. Она сообщила, что у компании существенные штрафы в Европе.

По поводу нарушений IT-гиганта высказался член Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его словам, антироссийская политика Google давно сделала очевидным тот факт, что ожидать хотя бы минимальных усилий по обеспечению безопасности российских пользователей бессмысленно

«И речь не только про распространение запрещенной информации и фейков, но и про доступность привычных нашим гражданам сервисов — той же почты Gmail, а также про защищенность хранящейся там информации. Многие ведь по-прежнему хранят там важные данные, несмотря на проблемы со входом и двухфакторной аутентификацией», — уточнил Немкин.

Своими прогнозами на 2025 год с коллегами поделился эксперт РОЦИТ Тимофей Ви. Он выразил мнение, что в текущем году злоумышленники начнут ещё шире применять технологии дипфейков для обмана людей. Специалист заявил, что в 2025 году в интернете станет меньше анонимности, что пойдёт Рунету только на пользу

«Уже сейчас известно о случаях, когда преступники берут изображение и образец голоса жертвы, и от его имени общаются с людьми по видеосвязи, с его родственниками, знакомыми, пытаясь выкрасть деньги», — рассказал Ви.

О трендах упомянул и эксперт РОЦИТ, журналист, резидент проекта «Телега online», выпускник проекта «Мастерская новых медиа» Илья Гогуа. По его словам, необходимо сделать всё для выхода отечественных площадок на рынок стран BRICS. С этим согласился и другой эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» Российской газеты, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов, который уточнил, что если Россия будет отгораживаться отечественными площадками, то возникнет риск лишиться главного — донесения информации с помощью «мягкой силы».