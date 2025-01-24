Вашингтон, 24 января, 2025, 19:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп утверждает, что снижение цен на нефть организацией стран — экспортёров нефти (ОПЕК) автоматически способно привести к завершению конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал по прибытии в Эшвилл (штат Северная Каролина), где ознакомится с ходом ликвидации последствий урагана «Хелен».

Priwo Штаб-квартира ОПЕК

«Мы бы хотели, чтобы ОПЕК снизила цены на нефть, и это автоматически остановило бы трагедию, происходящую на Украине», — заявил Трамп журналистам.

По его мнению, быстрый способ положить конец конфликту заключается в том, чтобы ОПЕК перестала зарабатывать «такие большие деньги» и снизила цены на нефть.

«Пока цены на нефть высоки, этот конфликт остановить будет не так просто», — утверждает он.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Трамп заявил, что попросит ОПЕК снизить цены на нефть «для мира» на Украине. По его утверждению, при таком варианте развития событий конфликт бы немедленно закончился.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявил, что конфликт на Украине не зависит от цен на нефть. Он подчеркнул, что этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности России и проживающим на освобождённых и освобождаемых территориях русским, а также из-за нежелания и отказа США и Евросоюза прислушиваться к озабоченностям Москвы.