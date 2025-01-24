Санкт-Петербург, 24 января, 2025, 19:23 — ИА Регнум. Бывший полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит», перешедший в катарский «Аль-Садд», Клаудиньо выступил с прощальным обращением к болельщикам команды.

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

«Я здесь, чтобы сказать огромное спасибо всем болельщикам «Зенита». За ту любовь, которую я всегда чувствовал от вас, за то, что с первого же дня, благодаря вам, ощущал себя как дома, за постоянную поддержку на поле. <…> Я ухожу, но моё сердце остаётся с вами, потому что я был очень счастлив здесь, в «Зените». И я искренне надеюсь, что однажды мы встретимся вновь. Всех обнимаю», — приводит его слова Telegram-канал «Зенита».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с лета 2021 года. В составе команды он стал трёхкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок страны и один раз — Кубок России. Кроме того, он был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2021/22. В феврале 2023 года футболист получил российское гражданство.

22 января «Зенит» объявил о переходе Клаудиньо в «Аль-Садд». По данным СМИ, за трансфер 27-летнего бразильца катарская сторона заплатила 20 млн евро.

Как передавало ИА Регнум, 22 января «Спорт-Экспресс» сообщил, что московский «Спартак» расторгнет контракт с вратарём Александром Селиховым. Отмечалось, что соглашение будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Клуб выплатит голкиперу всю зарплату за срок, остающийся до окончания контракта, — около 700 тыс. евро.

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв перешёл в «Пари Нижний Новгород». Он является воспитанником академии «Динамо» и провёл в составе команды 154 матча, забив 25 голов и отдав шесть результативных передач.