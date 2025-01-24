Оттава, 24 января, 2025, 19:21 — ИА Регнум. В канадской провинции Альберта палеонтологи нашли окаменелости молодого птерозавра Cryodrakon boreas со следами зубов крокодилоподобного существа. Подробности 23 января представили в журнале Journal of Palaeontology.

Caleb M. Brown

По словам доцента Университета Рединга Брайана Пикла, такие находки дают возможность расширить представления о взаимодействиях видов животных в эру динозавров. Определить, был ли птерозавр жив в момент нападения, пока невозможно. Но уже факт наличия отметин свидетельствует, что крокодилы могли охотиться и поедать существ около 70 млн лет назад.

Отмечается, что останки обнаружили на территории Провинциального парка Дайносор, где залегают породы, сформировавшиеся в конце мелового периода. В них находят большое число окаменелостей одних из последних гигантских рептилий Мезозоя.

Вид Cryodrakon boreas пока что считается крупнейшим среди летающих существ, когда либо населявших Землю. По росту взрослых особей можно сравнить с жирафами, размах их крыльев составлял около 10 м, а масса тела варьировалась в пределах 150-240 кг. По мнению палеонтологов, образ жизни существ был схож с привычками современных аистов.

В парке также находили остатки крокодилов вида Leidyosuchus canadensis или Albertochampsa langstoni, чьей жертвой и мог стать обнаруженный птерозавр.

Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года в Австралии палеонтологи обнаружили новый вид крупных птерозавров, которые жили в позднемеловом периоде около 100 млн лет назад. Летающую рептилию назвали Haliskia peterseni, или халиския. Исследователи описали обнаруженную ими нижнюю челюсть, 43 зуба, позвонки, ребра, кости обоих крыльев и часть ноги. Помимо этого, среди окаменелых останков сохранились очень тонкие и нежные кости горла.